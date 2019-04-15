"Ливерпуль" повторил клубный рекорд по победам в сезоне АПЛ

"Ливерпуль" взял верх над "Челси" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Данная победа стала для "красных" 26-й в текущем розыгрыше АПЛ. Как сообщает Opta, это повторение клубного рекорда.

"Ливерпуль" повторил своё достижение сезона 2013/2014 по числу выигранных матчей в рамках одного чемпионата.

Вероятнее всего, в скором времени "скаузеры" установят новый рекорд по этому показателю. Впереди у них встречи с "Кардиффом", "Хаддерсфилдом", "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном".

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