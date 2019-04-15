"Ливерпуль" повторил клубный рекорд по победам в сезоне АПЛ

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"Ливерпуль" повторил клубный рекорд по победам в сезоне АПЛ

"Ливерпуль" взял верх над "Челси" в матче 34-го тура английской Премьер-лиги.

Данная победа стала для "красных" 26-й в текущем розыгрыше АПЛ. Как сообщает Opta, это повторение клубного рекорда.

"Ливерпуль" повторил своё достижение сезона 2013/2014 по числу выигранных матчей в рамках одного чемпионата.

Вероятнее всего, в скором времени "скаузеры" установят новый рекорд по этому показателю. Впереди у них встречи с "Кардиффом", "Хаддерсфилдом", "Ньюкаслом" и "Вулверхэмптоном".

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Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 33 83
2 Ливерпуль Ливерпуль 33 82
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 33 67
4 Челси Челси 33 66
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 33 64
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 32 63
7 Лестер Сити Лестер Сити 34 47
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 33 47
9 Эвертон Эвертон 34 46
10 Уотфорд Уотфорд 32 46
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 34 42
12 Борнмут Борнмут 34 41
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 34 39
14 Бернли Бернли 34 39
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 34 38
16 Саутгемптон Саутгемптон 33 36
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 33 28
19 Фулхэм Фулхэм 34 20
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 34 14
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