"Ливерпуль" повторил клубный рекорд в АПЛ

Домашняя победа над "Лестером" позволила "Ливерпулю" повторить собственный рекорд.

"Красные" во второй раз в истории стартовали в чемпионате Англии с восьми побед подряд.

Ранее мерсисайдцам удавалась такая мощная серия в сезоне 1990/91.

Стоит отметить, что 29 лет назад выдающееся начало турнира не принесло в итоге "Ливерпулю" чемпионский титул. Тогда золото выиграл лондонский "Арсенал".

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