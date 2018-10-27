"Ливерпуль" повторил лучший старт в АПЛ в своей истории

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"Ливерпуль" повторил лучший старт в АПЛ в своей истории

"Ливерпуль" одержал победу над "Кардиффом" (4:1) в в рамках 10-го тура АПЛ.

Как сообщает Opta, мерсисайдцы повторили лучший старт сезона в АПЛ 2008-09 годов.

После 10 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, имея в активе 26 очков. При этом клуб ни разу не проиграл (8 побед и 2 ничьи).

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