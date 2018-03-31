В рамках 32-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде победил "Кристал Пэлас" со счётом 2:1.

Таким образом, "красные" выиграли 679-й гостевой матч в высшем английском дивизионе.

Как сообщает Opta, "Ливерпуль" повторил рекорд "Арсенала" по этому показателю. | http://soccernews.ru