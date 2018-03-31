"Ливерпуль" повторил рекорд "Арсенала"

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"Ливерпуль" повторил рекорд "Арсенала"

В рамках 32-го тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде победил "Кристал Пэлас" со счётом 2:1.

Таким образом, "красные" выиграли 679-й гостевой матч в высшем английском дивизионе.

Как сообщает Opta, "Ливерпуль" повторил рекорд "Арсенала" по этому показателю. | http://soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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