"Ливерпуль" повторил рекорд "Ман Сити", набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ

В матче 21-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" (2:0).

За 20 первых матчей сезона чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 58 очков. Таким образом, "Ливерпуль" повторил рекорд высшего английского дивизиона с тех пор, когда за победу присуждается по три очка.

В сезоне-2017/18 такого результата добился "Манчестер Сити". Тогда "горожане" выиграли АПЛ с отрывом от "Манчестер Юнайтед" в 19 очков.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 13 баллов.

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