"Ливерпуль" повторил рекорд "Ман Сити", набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ

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"Ливерпуль" повторил рекорд "Ман Сити", набрав 58 очков в 20 матчах АПЛ

В матче 21-го тура АПЛ "Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" (2:0).

За 20 первых матчей сезона чемпионата Англии мерсисайдцы набрали 58 очков. Таким образом, "Ливерпуль" повторил рекорд высшего английского дивизиона с тех пор, когда за победу присуждается по три очка.

В сезоне-2017/18 такого результата добился "Манчестер Сити". Тогда "горожане" выиграли АПЛ с отрывом от "Манчестер Юнайтед" в 19 очков.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая ближайшего преследователя на 13 баллов.

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"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

"Ливерпуль" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 19 55
2 Лестер Сити Лестер Сити 21 45
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 21 44
4 Челси Челси 21 36
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 21 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 21 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 21 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 20 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 21 28
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 21 27
11 Эвертон Эвертон 21 25
12 Саутгемптон Саутгемптон 21 25
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 21 25
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 21 24
15 Бернли Бернли 21 24
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 20 22
17 Астон Вилла Астон Вилла 21 21
18 Борнмут Борнмут 21 20
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20 Норвич Сити Норвич Сити 21 14
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