"Ливерпуль" повторил свой лучший старт в АПЛ

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"Ливерпуль" повторил свой лучший старт в АПЛ

В рамках девятого тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде минимально обыграл "Хаддерсфилд".

Благодаря этой победе "красные" набрали 23 очка, тем самым повторив свой лучший старт в Премьер-лиге.

Отметим, что сейчас "Ливерпуль" делит лидерство в чемпионате с "Манчестер Сити".

В последний раз мерсисайдцы выигрывали золотые медали английского первенства в далёком 1990 году. | http://soccernews.ru

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