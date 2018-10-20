"Ливерпуль" повторил свой лучший старт в АПЛ

В рамках девятого тура АПЛ "Ливерпуль" на выезде минимально обыграл "Хаддерсфилд".

Благодаря этой победе "красные" набрали 23 очка, тем самым повторив свой лучший старт в Премьер-лиге.

Отметим, что сейчас "Ливерпуль" делит лидерство в чемпионате с "Манчестер Сити".

В последний раз мерсисайдцы выигрывали золотые медали английского первенства в далёком 1990 году. | http://soccernews.ru