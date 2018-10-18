"Ливерпуль": появилась новая информация о состоянии Салаха и ван Дейка

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"Ливерпуль": появилась новая информация о состоянии Салаха и ван Дейка

Игроки "Ливерпуля" защитник Вирджил ван Дейк и нападающий Мохаммед Салах, восстановились от травм, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, оба футболиста в четверг тренировались в общей группе и могут принять участие в матче девятого тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда", который состоится 20 октября. Напомним, что ван Дейк и Салах получили повреждения выступая за свои сборные.

В этом сезоне 26-летний Салах провел за "Ливерпуль" 11 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи. На счету 27-летнего ван Дейка один голевой пас в 10 поединках.

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