"Ливерпуль" пожелала Салаху удачи в игре с Россией

"Ливерпуль" в Твиттере опубликовал запись, которая касается игроков клуба Мохаммеда Салаха и Садио Мане.

Оба футболиста сегодня, 19 июня, в составе своих сборных сыграют на Чемпионате Мира.

Египет встретится со сборной России, а Сенегал сыграет с Польшей.

"Удачи Садио Мане и Мохамеду Салаху сегодня", - говорится в сообщении мерсисайдцев.

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