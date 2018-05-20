"Ливерпуль" практически согласовал трансфер Фекира

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"Ливерпуль" практически согласовал трансфер Фекира

Хавбек "Лиона" Набиль Фекир, скорее всего, продолжит карьеру в "Ливерпуле".

Как сообщает Eurosport, игрок обойдется мерсисайдскому клубу в 60 миллионов евро.

В этом сезоне Фекир провел 38 матчей, в которых отметился 22 голами.

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