"Ливерпуль" предлагает 180 миллионов евро за игрока "Реала"

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"Ливерпуль" предлагает 180 миллионов евро за игрока "Реала"

"Ливерпуль" нацелился на вингера "Реала" Марко Асенсио.

Как сообщает Sky Sports, мерсисайдцы предложили за 22-летнего игрока 180 миллионов евро.

Отметим, что соглашение Асенсио с "Реалом" действует до лета 2023 года, а его клаусула составляет 700 миллионов евро.

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