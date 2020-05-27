"Ливерпуль" предлагает Мбаппе многомиллионный контракт
"Ливерпуль" хочет заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.
Как сообщает Diario Gol, мерсисайдцы готовы предложить 21-летнему французу контракт на шесть лет с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон.
Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он провел 120 игр, забил 90 голов и отдал 46 ассистов.
Читайте также: "Реал" запланировал на 2021 год создание нового атакующего трио. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Уфа" выступила с заявлением касательно возможных инвестиций от City Football Group и Red Bull
-
Теннисистка Касаткина: "Месси - бог на фоне Роналду"
-
"Эвертон" близок к покупке защитника "Барселоны"
-
"Динамо" не интересуется Кузяевым
-
Хамес готов перейти в стан заклятого соперника "Реала"
-
"Боруссия" близка к покупке хавбека "Бирмингема"
-
"Ливерпуль" предлагает Мбаппе многомиллионный контракт
-
English Football Statistician назвал самую ненавистную команду Англии
-
У защитника "Рубина" обнаружили коронавирус
-
"Барселона" не сможет вернуть Неймара этим летом
-
"Милан" интересуется форвардами "Наполи" и "Реала"
-
Кубок Африки-2021 планируют перенести из-за коронавируса
-
"Ювентус" намерен обменять Пьянича только на Артура
-
"Ньюкасл" приступил к переговорам по трансферу Коутиньо
-
1
"Реал" не будет разглашать информацию о продлении контрактов с футболистами
-
Дэвис в игре против "Боруссии" пробежал со скоростью 35,3 км/ч
-
Мбаппе - о возможном выигрыше "Золотого мяча": "Для меня в приоритете интересы клуба и сборной"
-
В АПЛ определились с приблизительной датой начала нового сезона
-
Селюк: "На ту сумму, что "Локомотив" готов заплатить за Баделя, можно содержать "Химки" в РПЛ"
-
"Ювентус" передумал возвращать Погба
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18