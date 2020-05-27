"Ливерпуль" предлагает Мбаппе многомиллионный контракт

"Ливерпуль" хочет заполучить нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает Diario Gol, мерсисайдцы готовы предложить 21-летнему французу контракт на шесть лет с зарплатой в 50 миллионов евро за сезон.

Контракт Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2022 года, а его трансферная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. За это время он провел 120 игр, забил 90 голов и отдал 46 ассистов.

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