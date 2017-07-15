"Ливерпуль" предложил 75 миллионов за Кейта

"Ливерпуль" готов сделать улучшенное предложение по полузащитнику "Лейпцига" Наби Кейта.

Как информирует Liverpool Echo, за 22-летнего гвинейца английский клуб готов заплатить 75 миллионов евро.

Соглашение талантливого футболиста с "Лейпцигом" истекает летом 2020 года.

В прошлом сезоне он сыграл в 32-х матчах во всех турнирах, забив восемь голов и сделав восемь голевых передач.

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