"Ливерпуль" предложил "Астон Вилле" провести матч Кубка английской лиги в Катаре

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"Ливерпуль" предложил "Астон Вилле" провести матч Кубка английской лиги в Катаре

Поединок 1/4 финала Кубка английской лиги "Астон Вилла" - "Ливерпуль" может пройти в Катаре.

Как сообщает Liverpool Echo, мерсисайдский клуб предложил "Астон Вилле" перенести их матч в Катар. Ранее организаторы турнира сообщали, что игра состоится в Бирмингеме.

Напомним, что игра Кубка английской лиги должна пройти 17 декабря, а уже 18 декабря "Ливерпулю" предстоит полуфинальный матч клубного чемпионата мира, который будет принимать Катар.

Ранее сообщалось, что если эта проблема не будет решена, то "Ливерпуль" может отказаться от участия в Кубке английской лиги.

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