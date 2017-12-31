"Ливерпуль" предложил Коутиньо улучшенный контракт



"Ливерпуль" надеется удержать в команде бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, английский клуб предложил футболисту новый контракт с улучшенными финансовыми условиями, а также готов сделать его капитаном команды. Впрочем бразилец все равно намерен перейти в "Барселону". Также им интересуется "Манчестер Юнайтед".

Ранее сообщалось, что 25-летний Коутиньо близок к переходу в "Барселону" за 140 миллионов евро.

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