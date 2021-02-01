"Ливерпуль" предложил почти 60 миллионов евро за защитника "Ювентуса"

"Ливерпуль" проявляет интерес к турецкому защитнику туринского "Ювентуса" Мериху Демиралу, сообщает Fanatik.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста до закрытия зимнего трансферного окна и готов заплатить около 58 миллионов евро. Впрочем, "Ювентус" отказался продавать игрока. Возможно, мерсисайдцы сделают новое предложение.

Напомним, что "Ливерпуль" испытывает большие проблемы в линии обороны. Из-за травм из строя выбыли Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Фабиньо.

В нынешнем сезоне 22-летний Демирал в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

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