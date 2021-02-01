"Ливерпуль" предложил почти 60 миллионов евро за защитника "Ювентуса"

Теги ливерпульювентусмерих демиралтрансферы

"Ливерпуль" предложил почти 60 миллионов евро за защитника "Ювентуса"

"Ливерпуль" проявляет интерес к турецкому защитнику туринского "Ювентуса" Мериху Демиралу, сообщает Fanatik.

По сведениям источника, английский клуб намерен подписать футболиста до закрытия зимнего трансферного окна и готов заплатить около 58 миллионов евро. Впрочем, "Ювентус" отказался продавать игрока. Возможно, мерсисайдцы сделают новое предложение.

Напомним, что "Ливерпуль" испытывает большие проблемы в линии обороны. Из-за травм из строя выбыли Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэль Матип и Фабиньо.

В нынешнем сезоне 22-летний Демирал в нынешнем сезоне провел за "Ювентус" 14 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Ливерпуль" постарается арендовать защитника сборной Турции. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"

Лионель Месси трижды нарушил условия контракта с "Барселоной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов