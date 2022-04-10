"Ливерпуль" предложил Салаху огромную зарплату, но форвард потребовал еще больше

Фото: твиттер Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

"Ливерпуль" пока не может договориться с египетским нападающим Мохамедом Салахом о продлении контракта, сообщает журналист Дэвид Орнстейн в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту 25 миллионов евро в год и контракт на три года. Однако, форвард хочет получать 31 миллион в год. Впрочем, стороны могут сойтись на 25 миллионах при условии продленгия соглашения на четыре года.

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" 38 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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