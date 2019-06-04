"Ливерпуль" предложил своему нападающему Дивоку Ориги новый контракт

"Ливерпуль" предложил своему форварду Дивоку Ориги продлить контракт.

"Передо мной лежит предложение о новом контракте. После матчей национальных команд будет известно, мы обсудим это с клубом", - сказал футболист.

Нынешнее соглашение 24-летнего игрока рассчитано до лета 2020 года.

В прошедшем сезоне Ориги участвовал в 12 матчах в АПЛ, забив 3 гола и сделав 1 ассист. В Лиге чемпионов он отметился 3 мячами в 8 матчах.

Ранее сообщалось, что игрока хотят купить "Эвертон", "Кристал Пэлас" и "Вулверхэмптон".

А еще: "Барселона" видит в Льоренте и Оригизамену Суаресу| http://soccernews.ru