"Ливерпуль" предложил Вернеру выгодные условия личного контракта

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"Ливерпуль" предложил Вернеру выгодные условия личного контракта
"Ливерпуль" начал переговоры с нападающим "РБ Лейпциг" Тимо Вернером, сообщает журналист Никола Скира в своем Twitter.

По данным источника, английский клуб предложил футболисту пятилетний контракт на общую сумму в 40 миллионов евро. Таким образом, зарплата игрока может составить восемь миллионов евро в год без учета бонусов. Форвард заинтересован в переезде в Англию, поэтому трансфер вполне может состояться.

Напомним, что сумма отступных в контракте игрока составляет 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Вернер провео за "РБ Лейпциг" 33 матча во всех турнирах, забил 27 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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