"Ливерпуль" предложил за игрока "Реала" 150 миллионов евро

Английский "Ливерпуль" предложил за вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио 150 миллионов евро, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Однако игрок "сливочных" не заинтересован в переходе в стан "красных", предпочитая, учитывая отсутствие у него стабильной игровой практики в своем клубе, следующим летом перебраться в лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Асенсио забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Реал".

Напомним, "Рома" назвала цену на Алиссона, которым интересуется "Ливерпуль". | soccernews.ru