"Ливерпуль" предложил за игрока "Реала" 150 миллионов евро
Английский "Ливерпуль" предложил за вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио 150 миллионов евро, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.
Однако игрок "сливочных" не заинтересован в переходе в стан "красных", предпочитая, учитывая отсутствие у него стабильной игровой практики в своем клубе, следующим летом перебраться в лондонский "Челси".
В нынешнем сезоне Асенсио забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Реал".
Напомним, "Рома" назвала цену на Алиссона, которым интересуется "Ливерпуль". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
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|26
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|2
|Манчестер Юнайтед
|26
|56
|3
|Ливерпуль
|26
|51
|4
|Челси
|25
|50
|5
|Тоттенхэм
|26
|49
|6
|Арсенал Лондон
|26
|45
|7
|Бернли
|26
|36
|8
|Лестер Сити
|26
|35
|9
|Борнмут
|26
|31
|10
|Эвертон
|26
|31
|11
|Уотфорд
|25
|27
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|14
|Кристал Пэлас
|26
|27
|15
|Саутгемптон
|26
|26
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Суонси Сити
|26
|24
|18
|Сток Сити
|26
|24
|19
|Хаддерсфилд Таун
|26
|24
|20
|Вест Бромвич Альбион
|26
|20