"Ливерпуль" предложил за игрока "Реала" 150 миллионов евро

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"Ливерпуль" предложил за игрока "Реала" 150 миллионов евроАнглийский "Ливерпуль" предложил за вингера мадридского "Реала" Марко Асенсио 150 миллионов евро, информирует Express со ссылкой на испанскую прессу.

Однако игрок "сливочных" не заинтересован в переходе в стан "красных", предпочитая, учитывая отсутствие у него стабильной игровой практики в своем клубе, следующим летом перебраться в лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Асенсио забил 8 мячей и сделал 4 результативные передачи в 32 матчах за "Реал".

Напомним, "Рома" назвала цену на Алиссона, которым интересуется "Ливерпуль". | soccernews.ru

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