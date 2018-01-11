"Ливерпуль" предложит Фирмино контракт до конца карьеры

Теги ливерпульроберто фирмино

"Ливерпуль" предложит Фирмино контракт до конца карьерыБоссы "Ливерпуля" готовы пойти на серьезный шаг, дабы удержать в составе одного бразильца Роберто Фирмино.

После ухода Коутиньо в "Барселону", руководство клуба решило предложить Фирмино новый контракт на улучшенных условиях, который будет рассчитан до окончания его игровой карьеры. 

Нынешний контракт футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2020 года. 

Читайте: Фирмино: "Ливерпуль" уже не будет прежним без магии Коутиньо"  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов