"Ливерпуль" предложит Фирмино контракт до конца карьеры

Боссы "Ливерпуля" готовы пойти на серьезный шаг, дабы удержать в составе одного бразильца Роберто Фирмино.

После ухода Коутиньо в "Барселону", руководство клуба решило предложить Фирмино новый контракт на улучшенных условиях, который будет рассчитан до окончания его игровой карьеры.

Нынешний контракт футболиста с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2020 года.

Читайте: Фирмино: "Ливерпуль" уже не будет прежним без магии Коутиньо" | soccernews.ru