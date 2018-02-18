"Ливерпуль" предложит Мане новый контракт

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"Ливерпуль" предложит Мане новый контракт

"Ливерпуль" готовит новый контракт для форварда Садио Мане.

Как сообщает Mirror, мерсисайдцы готовы в два раза увеличить зарплату футболисту. В настоящее время Мане получает 90 тысяч евро в неделю.

В текущем сезоне Мане провел 28 матчей, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.

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