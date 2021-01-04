"Ливерпуль" предложит Мане новый контракт

Теги садио манеливерпуль

"Ливерпуль" предложит Мане новый контрактФорвард "Ливерпуля" Садио Мане близок к продлению контракта с клубом. "Мерсисайдцы" предлагают игроку соглашение, рассчитанное до 2025 года. В случае подписания, сенегалец сможет зарабатывать 13 миллионов евро в год, сообщает The Gaurdian.

Нападающим интересуется ряд топ-клубов, среди которых называют "Реал".
На данный момент действует договор, по которому 28-летний футболист связан с клубом до лета 2023 года.

Напомним, в 15 матчах АПЛ в сезоне 2020/2021, Мане смог отличиться 6 раз и сделал 2 голевые передачи.

Читать также: Мане догнал Суареса в списке бомбардиров "Ливерпуля" | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Goal.com: Руководство "Челси" пока не приняло решения о будущем Лэмпарда

Goal.com: Руководство "Челси" пока не приняло решения о будущем Лэмпарда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов