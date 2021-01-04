"Ливерпуль" предложит Мане новый контракт

Форвард "Ливерпуля" Садио Мане близок к продлению контракта с клубом. "Мерсисайдцы" предлагают игроку соглашение, рассчитанное до 2025 года. В случае подписания, сенегалец сможет зарабатывать 13 миллионов евро в год, сообщает The Gaurdian.

Нападающим интересуется ряд топ-клубов, среди которых называют "Реал".

На данный момент действует договор, по которому 28-летний футболист связан с клубом до лета 2023 года.