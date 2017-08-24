"Ливерпуль" предложит за Хеведеса 20 миллионов евро

Защитник "Шальке" Бенедикт Хеведес может продолжить карьеру в "Ливерпуле", сообщает DW Sports.

По информации ресурса, мерсисайдцы предложат за футболиста 20 миллионов евро. Сообщается, что "Ливерпуль" видит в игроке альтернативу Вирджилу ван Дейку.

Напомним, что недавно у Хеведеса забрали капитанскую повязку.

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