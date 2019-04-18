"Ливерпуль" представил домашнюю форму на следующий сезон

Футболисты "Ливерпуля" презентовали новый комплект формы.

В этой экипировке тёмно-красного цвета "скаузеры" будут играть в домашних матчах в сезоне 2019/2020.

Технический спонсор мерсисайдцев - компания New Balance.

"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, а в 1/2 финала Лиги Чемпионов сыграет с "Барселоной".

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