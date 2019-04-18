"Ливерпуль" представил домашнюю форму на следующий сезон
Футболисты "Ливерпуля" презентовали новый комплект формы.
В этой экипировке тёмно-красного цвета "скаузеры" будут играть в домашних матчах в сезоне 2019/2020.
Технический спонсор мерсисайдцев - компания New Balance.
— Liverpool FC (@LFC) 18 апреля 2019 г.
2019/20 @NBFootball home kit #LiveIt
"Ливерпуль" лидирует в турнирной таблице АПЛ, а в 1/2 финала Лиги Чемпионов сыграет с "Барселоной".
Не пропустите: Мане: "Я хочу стать легендой "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Гулиеву по-прежнему грозит уголовная ответственность
-
"Реал" сомневается в целесообразности трансфера Погба: названа причина
-
Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"
-
Кононов и игроки "Спартака" красиво поздравили клуб с 97-летием
-
Месси и Коутиньо поборются за приз автору лучшего гола недели в Лиге Чемпионов
Лента новостей
-
Сборная Шотландии лишилась главного тренера
-
УЕФА утвердил даты проведения полуфинальных матчей Лиги Чемпионов
-
Переговоры "Реала" по трансферу Азара находятся в завершающей стадии
-
Моуринью высказался об игре Месси в матче с "Манчестер Юнайтед"
-
Отец Черышева не исключает возвращения Дениса в "Реал"
-
Гулиеву по-прежнему грозит уголовная ответственность
-
"Ювентус" теряет Дибалу
-
"Ливерпуль" представил домашнюю форму на следующий сезон
-
Гулиев - об избиении американца: "Вспыльчивость и сдержанность - мои проблемы, мне очень стыдно"
-
1
"Реал" сомневается в целесообразности трансфера Погба: названа причина
-
Семак рассказал о своём отношении к введению системы VAR в РПЛ
-
Умтити рискует пропустить остаток сезона
-
Жиру недоволен своим положением в "Челси"
-
"Аякс" готовит новый долгосрочный контракт для главного тренера
-
3
Роналду задумался об уходе из "Ювентуса"
-
Кононов и игроки "Спартака" красиво поздравили клуб с 97-летием
-
1
Рэшфорд приостановил переговоры с "Манчестер Юнайтед" о продлении контракта
-
1
Жена Кокорина: "Мы никто в этой системе! Всё идёт к тому, что ребятам дадут реальный срок"
-
Тухель прокомментировал поражение от "Нанта"
-
Клопп: "Никому по-настоящему не удалось остановить Месси"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|34
|85
|2
|Манчестер Сити
|33
|83
|3
|Тоттенхэм
|33
|67
|4
|Арсенал Лондон
|33
|66
|5
|Челси
|34
|66
|6
|Манчестер Юнайтед
|33
|64
|7
|Лестер Сити
|34
|47
|8
|Вулверхэмптон
|33
|47
|9
|Эвертон
|34
|46
|10
|Уотфорд
|33
|46
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|42
|12
|Борнмут
|34
|41
|13
|Кристал Пэлас
|34
|39
|14
|Бернли
|34
|39
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|38
|16
|Саутгемптон
|33
|36
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|33
|33
|18
|Кардифф Сити
|34
|31
|19
|Фулхэм
|34
|20
|20
|Хаддерсфилд Таун
|34
|14