"Ливерпуль" представил Наби Кейта

"Ливерпуль" представил своего новичка - гвинейского полузащитника Наби Кейта.

23-летний футболист, который обошёлся "красным" в 60 миллионов евро, выбрал игровой номер 8.

Однако официально сделка ещё не закрыта. Её оформление завершится 1 июля после открытия трансферного окна в Европе.

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