"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму

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"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму

"Ливерпуль" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционном красном цвете с оранжевыми вставками на воротнике и рукавах.

Технический спонсор английского клуба - компания Nike.

"Ливерпуль" идёт на 4-м месте в таблице АПЛ за тур до конца чемпионата.

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