"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму

"Ливерпуль" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционном красном цвете с оранжевыми вставками на воротнике и рукавах.

Технический спонсор английского клуба - компания Nike.





Our new @nikefootball kit is inspired by the move to an all-Red kit in the ‘60s @LFCRetail