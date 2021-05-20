"Ливерпуль" представил новую домашнюю форму

"Ливерпуль" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в домашних матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в традиционном красном цвете с оранжевыми вставками на воротнике и рукавах.

Технический спонсор английского клуба - компания Nike.





Our new @nikefootball kit is inspired by the move to an all-Red kit in the ‘60s @LFCRetail — Liverpool FC (@LFC) May 20, 2021

"Ливерпуль" идёт на 4-м месте в таблице АПЛ за тур до конца чемпионата.

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