"Ливерпуль" представил новую гостевую форму

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"Ливерпуль" представил новую гостевую форму

"Ливерпуль" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в выездных матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в белом цвете с тёмно-зелёными и оранжевыми элементами. На задней части воротника есть специальная нашивка в виде цифры "96". Она нанесена в память о болельщиках "красных", погибших в давке на стадионе "Хиллсборо".

Технический спонсор английского клуба - компания Nike.

Не пропустите: "Ливерпуль" нацелился на игрока сборной Италии. | http://soccernews.ru
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