"Ливерпуль" представил новую гостевую форму

"Ливерпуль" провёл презентацию формы, в которой команда будет играть в выездных матчах следующего сезона.

Экипировка выполнена в белом цвете с тёмно-зелёными и оранжевыми элементами. На задней части воротника есть специальная нашивка в виде цифры "96". Она нанесена в память о болельщиках "красных", погибших в давке на стадионе "Хиллсборо".

Технический спонсор английского клуба - компания Nike.

Crafted in stone, celebrated in style



Our new @nikefootball away kit