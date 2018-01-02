"Ливерпуль" представил ван Дейка

"Ливерпуль" представил своего дорогостоящего новичка защитника Вирджила ван Дейка.

В официальном твиттере "красных" появился видеоролик, посвящённый переходу 26-летнего голландца, за которого клуб заплатил почти 85 миллионов евро.

Стоит отметить, что ван Дейк уже провёл первую тренировку в новой команде, снялся для фотосессии и дал интервью.

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