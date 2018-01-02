"Ливерпуль" представил ван Дейка

Теги ливерпульвирджил ван дейк

"Ливерпуль" представил ван Дейка

"Ливерпуль" представил своего дорогостоящего новичка защитника Вирджила ван Дейка.

В официальном твиттере "красных" появился видеоролик, посвящённый переходу 26-летнего голландца, за которого клуб заплатил почти 85 миллионов евро.

Стоит отметить, что ван Дейк уже провёл первую тренировку в новой команде, снялся для фотосессии и дал интервью.

Не пропустите: Моуринью прокомментировал трансфер ван Дейка. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

"Атлетико" и "Льейда" встретятся в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов