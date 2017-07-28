"Ливерпуль" прекратит попытки подписать Наби Кейта

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"Ливерпуль" прекратит попытки подписать Наби Кейта

"Ливерпуль" отказался от идеи подписания хавбека "РБ Лейпциг" Наби Кейта, сообщает Sky Sports.

По информации ресурса, после очередного отказа от "РБ Лейпциг" "Ливерпуль" прекратил попытки заполучить футболиста.

Сообщается, что мерсисайдцы намерены вернуться к переговорам, после того как немецкий клуб изменит свою позицию по отношению к игроку.

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