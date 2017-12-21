"Ливерпуль" претендует на защитника "Базеля"

Защитник "Базеля" Мануэль Аканджи стал трансферной целью "Ливерпуля", сообщает The Independent.

По сведениям издания, "красные" намерены побороться за перспективного центрбека с дортмундской "Боруссией", которая определила швейцарца приоритетным кандидатом на усиление обороны в январе.

22-летний Аканджи в этом сезоне сыграл за "Базель" 27 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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