"Ливерпуль" презентовал гостевую форму на следующий сезон

"Ливерпуль" провёл презентацию новой гостевой формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Футболки выполнены в белом цвете с красными и тёмно-синими вставками. Шорты сделаны в тёмно-синем цвете. Технический спонсор клуба - New Balance.

Напомним, что в минувшем сезоне "Ливерпуль" выиграл Лигу Чемпионов, а также был близок к победе в АПЛ.

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