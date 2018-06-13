"Ливерпуль" презентовал новую гостевую форму

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"Ливерпуль" презентовал новую гостевую форму

"Ливерпуль" продемонстрировал новую гостевую экипировку на следующий сезон.

Новая форма мерсисайдцев, от фирмы New Balance, будет полностью фиолетового цвета. У голкипера будет салатовый свитер.

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