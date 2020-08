"Ливерпуль" презентовал новую гостевую форму

Пресс-служба "Ливерпуля" опубликовала фотографии гостевой формы команды на сезон 2020/21.

Цвет экипировки - бирюзовый. На футболке есть чёрные вставки и узор, который отсылает к воротам Шенкли на "Энфилде", а также к музыкальным корням Ливерпуля.

Технический спонсор мерсисайдского клуба - компания Nike.

It’s arrived.



Introducing our @nikefootball away kit for the 20/21 season #TellUsNever