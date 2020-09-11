"Ливерпуль" презентовал новую третью форму

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"Ливерпуль" презентовал новую третью форму

"Ливерпуль" показал третий комплект формы, в котором команда будет играть в сезоне 2020/21.

Экипировка выполнена в чёрном и сером цветах в виде шахматных клеток.

Технический спонсор "скаузеров" - американская компания Nike.

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