"Ливерпуль" презентовал новую третью форму

"Ливерпуль" показал третий комплект формы, в котором команда будет играть в сезоне 2020/21.

Экипировка выполнена в чёрном и сером цветах в виде шахматных клеток.

Технический спонсор "скаузеров" - американская компания Nike.

Inspired by those famous European nights…



Our third kit has arrived