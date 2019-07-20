"Ливерпуль" презентовал третью форму на следующий сезон

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"Ливерпуль" презентовал третью форму на следующий сезон

Английский "Ливерпуль" провёл презентацию новой третьей формы, в которой команда будет играть в сезоне 2019/20.

Экипировка выполнена в чёрном цвете с голубыми вставками. Также на футболках есть узор.

Технический спонсор клуба - компания New Balance.

Не пропустите: Дортмундская "Боруссия" в товарищеском матче переиграла "Ливерпуль". | http://soccernews.ru
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