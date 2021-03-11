"Ливерпуль" при Клоппе в 12 из 13 случаев побеждал в еврокубковом двухматчевом противостоянии

"Ливерпуль" имеет внушительную статистику в плей-офф еврокубков после назначения Юргена Клоппа на пост главного тренера.

С немцем у руля "красные" победили в 12 из 13 двухматчевых противостояниях в Лиге Чемпионов и Лиге Европы.

Исключением стала только дуэль с мадридским "Атлетико" в 1/8 финала прошлого розыгрыша ЛЧ.

Напомним, что "Ливерпуль" с Клоппом выигрывал Лигу Чемпионов в 2019 году, а также проиграл два финала (ЛЧ - в 2018-м, ЛЕ - в 2016-м).

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