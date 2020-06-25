"Ливерпуль" приблизил свое чемпионство, разгромив "Кристал Пэлас"
В 31-м туре АПЛ "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Кристал Пэлас".
"Красные" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Манчестер Сити" на 23 очка.
"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:0
Голы: Александер-Арнольд, 23 - 1:0, Салах, 44 - 2:0, Фабиньо, 55 - 3:0, Мане, 69 - 4:0
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд (Уильямс, 74), Робертсон (Эллиот, 84), Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Мане (Кейта, 84), Салах, Фирмино (Минамино, 74).
"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Макартур (Ридевалд, 66), Таунсенд, Маккарти, Куяте (Миливоевич, 66), Заа (Майер, 15), Айю (Пьеррик, 84).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18