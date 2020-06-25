"Ливерпуль" приблизил свое чемпионство, разгромив "Кристал Пэлас"

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"Ливерпуль" приблизил свое чемпионство, разгромив "Кристал Пэлас"

В 31-м туре АПЛ "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Кристал Пэлас".

"Красные" продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Манчестер Сити" на 23 очка.

"Ливерпуль" - "Кристал Пэлас" 4:0

Голы: Александер-Арнольд, 23 - 1:0, Салах, 44 - 2:0, Фабиньо, 55 - 3:0, Мане, 69 - 4:0

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнолд (Уильямс, 74), Робертсон (Эллиот, 84), Вейналдум, Фабиньо, Хендерсон (Окслейд-Чемберлен, 64), Мане (Кейта, 84), Салах, Фирмино (Минамино, 74).

"Кристал Пэлас": Хеннесси, Сако, Уорд, ван Анхолт, Кэйхилл, Макартур (Ридевалд, 66), Таунсенд, Маккарти, Куяте (Миливоевич, 66), Заа (Майер, 15), Айю (Пьеррик, 84).  

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