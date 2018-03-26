"Ливерпуль" приготовил 100 миллионов на форварда

Руководство "Ливерпуля" намерено приложить усилия для подписания форварда "Лейпцига" Тимо Вернера.

Как сообщает Bild, за 22-летнего форварда английский клуб готов заплатить 100 миллионов евро.

Сам форвард уже заявил о желании покинуть свой клуб. Также он комментировал свой возможный переход в Англию, сказав, что хотел бы играть за "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне он принял участие в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне. забив 18 мячей и сделав 5 голевых передач.

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