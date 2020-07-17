"Ливерпуль" примет участие в виртуальном ЛГБТ-параде

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"Ливерпуль" примет участие в виртуальном ЛГБТ-параде

В этом году из-за пандемии коронавируса в Ливерпуле не состоится традиционный ЛГБТ-парад.

Однако активисты нашли выход из ситуации, организовав прайд в интернете.

В виртуальной акции примет участие и новоиспечённый чемпион Англии "Ливерпуль".

В поддержку ЛГБТ-сообщества футбольный клуб с 20 июля окрасит свой герб в соцсетях в радужные цвета.

Не пропустите: Стало известно, когда "Ливерпулю" вручат чемпионский кубок АПЛ. | http://soccernews.ru
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