"Ливерпуль" примет участие в виртуальном ЛГБТ-параде

В этом году из-за пандемии коронавируса в Ливерпуле не состоится традиционный ЛГБТ-парад.

Однако активисты нашли выход из ситуации, организовав прайд в интернете.

В виртуальной акции примет участие и новоиспечённый чемпион Англии "Ливерпуль".

В поддержку ЛГБТ-сообщества футбольный клуб с 20 июля окрасит свой герб в соцсетях в радужные цвета.

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