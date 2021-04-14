"Ливерпуль" принес извинения "Реалу" за инцидент с автобусом

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Директор "Реала" Эмилио Бутрагеньо высказался об атаке на клубный автобус перед игрой с "Ливерпулем".

"Это печально, так как между нашими клубами прекрасные отношения. Руководство "Ливерпуля" уже извинилось", - приводит слова Бутрагеньо Fútbol en Movistar+.

Напомним, что в первом матче 1/4 финала ЛЧ "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.

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