"Ливерпуль" принял предложение "Барселоны" по Коутиньо

Английский "Ливерпуль" принял предложение каталонской "Барселоны" по своему ведущему полузащитнику Филиппе Коутиньо.

Как информирует The Sun, за 25-летнего хавбека "красных" "сине-гранатовые" выложат порядка 150-ти миллионов евро. Ожидается, что официально о сделке клубы объявят сегодня в 21:00 по московскому времени.

Напомним, Коутиньо получил хорошие для себя новости из Англии. | soccernews.ru