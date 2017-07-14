"Ливерпуль" принял предложение "Лацио" по Лукасу Лейве

"Ливерпуль" согласился продать "Лацио" полузащитника Лукаса Лейву, сообщает Sky Sports.

Напомним, что римский клуб предложил за 30-летнего бразильца 5,5 миллионов евро и "красных" устраивают такие условия.

Лукас Лейва выступает за "Ливерпуль" с 2007 года, сыграл 346 матчей, забил 6 голов и сделал 14 результативных передач. | http://soccernews.ru