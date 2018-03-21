"Ливерпуль" принял решение по будущему Салаха

"Ливерпуль" принял решение по будущему своего ведущего вингера Мохамеда Салаха, информирует ESPN.

Так, по сведениям источника, ближайшим летом "красные" намерены отклонить все предложения, даже самые сумасшедшие, которые будут поступать по египтянину.

В нынешнем сезоне Салах забил 36 мячей и сделал 12 результативных передач в 41 матче за "Ливерпуль".

Напомним, "Бавария" намерена заменить Левандовски форвардом "Ливерпуля". | soccernews.ru