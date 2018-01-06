"Ливерпуль" принял улучшенное предложение "Барселоны" по Коутиньо

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"Ливерпуль" принял улучшенное предложение "Барселоны" по Коутиньо

"Барселона" согласовала с "Ливерпулем" трансфер полузащитника Филиппе Коутиньо, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, мерсисайдский клуб принял улучшенное предложение "сине-гранатовых" по 25-летнему бразильцу, согласно которому "красные" сразу получат 120 миллионов евро, а ещё 40 миллионов будут доступны в качестве бонусов.

Сторонам осталось договориться об условиях выплаты бонусов, после чего Коутиньо заключит с "Барселоной" пятилетний контракт. | http://soccernews.ru

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