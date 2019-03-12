"Ливерпуль" принял важное решение по будущему ван Дейка

"Ливерпуль" принял важное решение по будущему ведущего защитника команды Вирджила ван Дейка.

Как сообщает The Express, мерсисайдский клуб намерен продлить контракт с 27-летним голландцем, интерес к которому проявляют "Реал" и "Барселона".

"Красные" готовы предложить футболисту соглашение с зарплатой 12 миллионов евро за сезон.

Действующий договор между сторонами рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне ван Дейк сыграл за "Ливерпуль" 36 матчей, забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

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