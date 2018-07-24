"Ливерпуль" принял важное решение по старожилу команды

"Ливерпуль" не намерен расставаться с нападающим Дэниэлом Старриджем, сообщает Liverpool echo.

По сведениям издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп остался доволен работой форварда на сборах и рассчитывает на него в новом сезоне.

Напомним, что футболист выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. В прошлом сезоне он сначала играл за "Ливерпуль" и забил 3 гола в 14 матчах, а зимой на правах аренды перебрался в "Вест Бромвич", за который провел 6 матчей без голов.

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