"Ливерпуль" принял важное решение по старожилу команды

Теги ливерпульдэниел старридж

"Ливерпуль" принял важное решение по старожилу команды

"Ливерпуль" не намерен расставаться с нападающим Дэниэлом Старриджем, сообщает Liverpool echo.

По сведениям издания, главный тренер мерсисайдцев Юрген Клопп остался доволен работой форварда на сборах и рассчитывает на него в новом сезоне.

Напомним, что футболист выступает за "Ливерпуль" с 2013 года. В прошлом сезоне он сначала играл за "Ливерпуль" и забил 3 гола в 14 матчах, а зимой на правах аренды перебрался в "Вест Бромвич", за который провел 6 матчей без голов.

Не пропустите: "Ливерпуль" намерен расстаться с восемью игроками. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

В чем будут играть клубы Серии А в сезоне 2018/2019: представление игровой формы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов