"Ливерпуль" приобрел 16-летнего игрока "Фулхэма"

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"Ливерпуль" приобрел 16-летнего игрока "Фулхэма"

"Ливерпуль" объявил о переходе форварда "Фулхэма" Харви Эллиота. Детали сделки пока неизвестны.

16-летний Эллиот стал самым молодым футболистов в истории АПЛ. Игрок участвовал в матче 37-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном" и провел на поле 88 минут. На тот момент ему было 16 лет и 30 дней.

Эллиот - воспитанник "Фулхэма". В минувшем сезоне он участвовал в 2 матчах и не отметился результативными действиями.

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