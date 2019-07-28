"Ливерпуль" приобрел 16-летнего игрока "Фулхэма"

"Ливерпуль" объявил о переходе форварда "Фулхэма" Харви Эллиота. Детали сделки пока неизвестны.



16-летний Эллиот стал самым молодым футболистов в истории АПЛ. Игрок участвовал в матче 37-го тура АПЛ с "Вулверхэмптоном" и провел на поле 88 минут. На тот момент ему было 16 лет и 30 дней.

Эллиот - воспитанник "Фулхэма". В минувшем сезоне он участвовал в 2 матчах и не отметился результативными действиями.



А еще: "Монако" с Головиным одержал победу над "Порту"| http://soccernews.ru