"Ливерпуль" присмотрел в Нидерландах замену для Фирмино

"Ливерпуль" занимается поиском форварда, который в будущем сможет заменить в составе команды Роберто Фирмино.

По информации Goal.com, на сегодняшний день приоритетной кандидатурой для "красных" является нападающий ПСВ Дониэлл Мален.

Мерсисайдский клуб пока не спешит покупать 20-летнего голландца, но намерен внимательно следить за его прогрессом.

В текущем сезоне Мален сыграл за ПСВ 13 матчей и забил 10 голов. Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

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