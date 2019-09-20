"Ливерпуль" присмотрел в Нидерландах замену для Фирмино
"Ливерпуль" занимается поиском форварда, который в будущем сможет заменить в составе команды Роберто Фирмино.
По информации Goal.com, на сегодняшний день приоритетной кандидатурой для "красных" является нападающий ПСВ Дониэлл Мален.
Мерсисайдский клуб пока не спешит покупать 20-летнего голландца, но намерен внимательно следить за его прогрессом.
В текущем сезоне Мален сыграл за ПСВ 13 матчей и забил 10 голов. Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.
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