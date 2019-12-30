"Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов

Международная ассоциация спортивной прессы проводила голосование за лучшую команду в 2019 году.



Победителем стал "Ливерпуль" Юргена Клоппа. Команда в этом году стала победителем Лиги Чемпионов, а также обладателем Суперкурбка УЕФА и титула клубного чемпиона мира. За английский клуб проголосовали 908 журналистов.

Десятка лучших команд года выглядит следующим образом:



1. "Ливерпуль" (футбол, мужчины) – 30,21% голосов

2. Сборная США (футбол, женщины) – 17,9%

3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) – 14,44%

4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) – 8,88%

5. "Дьёри Ауди" (гандбол, женщины) – 5,79%

6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) – 4,59%

7. Команда Норвегии (биатлон) – 3,89%

8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) – 3,79%

9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) – 3,26%

10. Смешанная команда Японии (дзюдо) – 2,43%

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