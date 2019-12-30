"Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов
Международная ассоциация спортивной прессы проводила голосование за лучшую команду в 2019 году.
Победителем стал "Ливерпуль" Юргена Клоппа. Команда в этом году стала победителем Лиги Чемпионов, а также обладателем Суперкурбка УЕФА и титула клубного чемпиона мира. За английский клуб проголосовали 908 журналистов.
Десятка лучших команд года выглядит следующим образом:
1. "Ливерпуль" (футбол, мужчины) – 30,21% голосов
2. Сборная США (футбол, женщины) – 17,9%
3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) – 14,44%
4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) – 8,88%
5. "Дьёри Ауди" (гандбол, женщины) – 5,79%
6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) – 4,59%
7. Команда Норвегии (биатлон) – 3,89%
8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) – 3,79%
9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) – 3,26%
10. Смешанная команда Японии (дзюдо) – 2,43%
А еще: Защитник "Витесса" Кларк может перейти в "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в декабре
-
1
"Реал" подпишет новый контракт с Бензема
-
"Рома" готова выкупить права на Смоллинга у "МЮ" за 15 млн евро
-
1
В сеть попали фотографии дизайна комплекта формы "Баварии" на сезон-2020/21
-
Голкипер "Зенита" Васютин может продолжить карьеру в "Урале"
-
Что происходило в Англии на Boxing Day? Подводим главные итоги
-
Ланин перешел из "Краснодара" в "Енисей"
-
7
Эден Азар стал лучшим футболистом сборной Бельгии в 2019 году
-
Стюринг возглавил "Витесс"
-
"Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов
-
"Атлетико" может арендовать Алькасера
-
Конов: "Предметных переговоров по Чалову нет"
-
"Барселона" рассказала о травмированных футболистах перед матчем с "Эспаньолом"
-
Карпин рассказал о состоянии Мамаева
-
Футболисты сборной России назвали свои любимые блюда
-
Защитник "Витесса" Кларк может перейти в "Ливерпуль"
-
Руководство "РБ Лейпциг" не исключает ухода Вернера
-
1
Куртуа поделился мнением о об экс-голкипере "Реала" Навасе
-
Черчесов продолжит работу по контракту
-
СМИ: Анри может возглавить "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|18
|52
|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|20
|35
|5
|Манчестер Юнайтед
|20
|31
|6
|Тоттенхэм
|20
|30
|7
|Вулверхэмптон
|19
|30
|8
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|20
|24
|13
|Бернли
|20
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13