"Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов

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"Ливерпуль" признан лучшей командой 2019 года по версии спортивных журналистов

Международная ассоциация спортивной прессы проводила голосование за лучшую команду в 2019 году.

Победителем стал "Ливерпуль" Юргена Клоппа. Команда в этом году стала победителем Лиги Чемпионов, а также обладателем Суперкурбка УЕФА и титула клубного чемпиона мира. За английский клуб проголосовали 908 журналистов.

Десятка лучших команд года выглядит следующим образом:

1. "Ливерпуль" (футбол, мужчины) – 30,21% голосов
2. Сборная США (футбол, женщины) – 17,9%
3. Сборная ЮАР (регби, мужчины) – 14,44%
4. Сборная Бразилии (волейбол, мужчины) – 8,88%
5. "Дьёри Ауди" (гандбол, женщины) – 5,79%
6. Сборная Дании (гандбол, мужчины) – 4,59%
7. Команда Норвегии (биатлон) – 3,89%
8. Сборная Италии (водное поло, мужчины) – 3,79%
9. Сборная Испании (баскетбол, женщины) – 3,26%
10. Смешанная команда Японии (дзюдо) – 2,43%

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1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 20 42
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 19 38
4 Челси Челси 20 35
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 20 31
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 20 30
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 19 30
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 20 27
10 Эвертон Эвертон 20 25
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 20 25
12 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 20 24
13 Бернли Бернли 20 24
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 20 23
15 Саутгемптон Саутгемптон 20 22
16 Борнмут Борнмут 20 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 19 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 20 18
19 Уотфорд Уотфорд 20 16
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