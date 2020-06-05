"Ливерпуль" признан самым популярным клубом Великобритании

Портал YouGov-Football Index представил рейтинг самых популярных футбольных клубов Великобритании.

На вершине списка оказался действующий лидер АПЛ и победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль". "Красных" поддерживают 8,3 процентов жителей страны.

В топ-3 также вошли "Манчестер Юнайтед" и "Челси", за которых болеют 6 и 3,1 процента британцев соответственно.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

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