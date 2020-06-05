"Ливерпуль" признан самым популярным клубом Великобритании

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"Ливерпуль" признан самым популярным клубом Великобритании

Портал YouGov-Football Index представил рейтинг самых популярных футбольных клубов Великобритании.

На вершине списка оказался действующий лидер АПЛ и победитель Лиги Чемпионов "Ливерпуль". "Красных" поддерживают 8,3 процентов жителей страны.

В топ-3 также вошли "Манчестер Юнайтед" и "Челси", за которых болеют 6 и 3,1 процента британцев соответственно.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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